Code Promo 1xBet Maroc : 1XMA26 [Octobre 2026]

Un bon départ sur la plateforme dépend du code saisi à l’inscription. Notre code promo 1xBet, 1XMA26, se renseigne dès la création du compte et porte votre bonus de bienvenue jusqu’à 230 % sur le premier dépôt, soit jusqu’à 20 800 MAD. Quelques secondes suffisent pour l’activer, à condition de le saisir avant de déposer.

Voici concrètement ce que débloque le code promo 1xBet Maroc : comment l’activer sans faux pas et quelles conditions remplir pour convertir le bonus en gains retirables. Tout est calculé en dirhams, ce qui écarte les surprises de conversion.

Bonus
Bonus exclusif
20 800 MAD

Utilisez ce code pour débloquer votre bonus de bienvenue : 1XMA26

Casino Promo
1XMA26

Table des matières

  1. Vector (23) Qu’est-ce que le code promo 1xBet et à quoi sert-il
  2. Vector (23) Bonus de bienvenue avec le code promo 1xBet Maroc
  3. Vector (23) Comment activer le code promo 1xBet
  4. Vector (23) Conditions de mise du bonus 1xBet
  5. Vector (23) Code promo 1xBet casino et tours gratuits
  6. Vector (23) Autres promotions avec le code promo 1xBet
  7. Vector (23) Méthodes de paiement pour activer votre bonus
  8. Vector (23) Le code promo 1xBet sur l’application mobile
  9. Vector (23) Générateur de code promo 1xBet : attention aux arnaques
  10. Vector (23) Questions fréquentes
  11. Vector (23) Comentarios
utilisez le code promo 1xBet 1XMA26 pour le casino et les paris sportifs.

Qu’est-ce que le code promo 1xBet et à quoi sert-il

Un code promo 1xbet est une suite de caractères saisie à la création du compte. Elle relie votre inscription à une offre précise et relève le bonus standard : sans code, le pourcentage appliqué reste plus bas. Le nôtre, 1XMA26, figure parmi les codes valides pour le Maroc en 2026 et vise le bonus de bienvenue le plus généreux.

Dans les faits, le promo code 1xbet agit uniquement sur votre premier dépôt. Il ne coûte rien, ne s’ajoute qu’une seule fois, et reste réservé aux nouveaux comptes. Un code promo 1xbet 2026 déjà utilisé sur un compte existant ne sera pas accepté une seconde fois.

Un seul code active en réalité plusieurs avantages sur le compte :

  • un bonus de bienvenue majoré jusqu’à 230% au lieu du taux standard;
  • le libre choix entre l’offre sportive et le pack casino;
  • l’accès aux 150 tours gratuits rattachés au volet casino;
  • l’éligibilité aux promotions régulières réservées aux comptes actifs.
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Bonus de bienvenue avec le code promo 1xBet Maroc

Notre offre de bienvenue se décline dans deux directions, sport ou casino, et le choix se fait au moment de l’inscription. Le dépôt minimum pour l’activer s’élève à 15 MAD, et le crédit atterrit automatiquement sur le compte bonus.

Offre
Sans code
Avec le code 1XMA26
Paris sportifs
200% jusqu’à 5 000 MAD
230% jusqu’à 10 000 MAD
Casino
jusqu’à 16 000 MAD + 150 tours gratuits
230% jusqu’à 20 800 MAD

Le meilleur code promo 1xbet ne remplace pas une gestion réfléchie : le bonus se libère par des mises, jamais d’un simple clic. Les conditions exactes sont détaillées un peu plus bas.

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comment activer le code promo 1xBet Maroc

Comment activer le code promo 1xBet

L’activation tient en quelques gestes, à condition d’entrer le code avant le premier dépôt. Passé cette étape, l’ajout devient impossible.

Voici la marche à suivre pour utiliser le code promo 1xbet dès l’inscription :

  1. Inscription : ouvrez le formulaire via le bouton situé en haut à droite du site;
  2. Devise : sélectionnez le Maroc puis le dirham (MAD) comme monnaie;
  3. Code : saisissez 1XMA26 dans le champ « Code promo »;
  4. Offre : cochez la participation aux bonus et choisissez sport ou casino;
  5. Dépôt : versez au moins 15 MAD pour créditer le bonus.

L’oubli le plus fréquent concerne la case de participation aux offres : sans elle, le bonus n’arrive pas, même avec un code valide.

Conditions de mise du bonus 1xBet

Un bonus crédité n’est pas encore un bonus retirable : il faut d’abord satisfaire les conditions de mise, distinctes selon le volet retenu.

  • Paris sportifs : rejouer le bonus en combinés d’au moins trois sélections, chacune cotée à 1,40 minimum;
  • Délai sportif : 30 jours à compter du crédit pour remplir la condition;
  • Casino : mise totale de x35 sur chaque palier du pack;
  • Délai casino : sept jours accordés par palier.

Suivez l’avancement dans la rubrique « Mes bonus » de votre compte pour ne rien laisser expirer. Un bonus non misé dans les temps est retiré automatiquement, sans report possible.

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Code promo 1xBet casino et tours gratuits

Les amateurs de machines à sous trouvent aussi leur compte. Le code promo 1xbet casino ouvre un pack de bienvenue réparti sur quatre dépôts, accompagné de 150 tours gratuits.

  • Premier dépôt : première part du bonus casino créditée aussitôt;
  • Deuxième au quatrième dépôt : suite du pack, chaque palier devant être misé avant le suivant;
  • Tours gratuits : distribués progressivement sur des titres éligibles;
  • Validité : sept jours par palier pour boucler le wagering.

Les gains issus des tours gratuits obéissent aux mêmes conditions de mise que le bonus principal.

Code promo 1XMA26 : bonus casino et tours gratuits en Afrique

Région Offre 1xBet Bonus casino disponible Code promo de 1xBet 2026
1xBet Maroc Jusqu’à 20 800 MAD + 300 tours gratuits 1XMA26
1xBet Tunisie Jusqu’à 5 058 TND + 150 tours gratuits 1XMA26
1xBet Algérie Jusqu’à 400 000 DZD + 150 tours gratuits 1XMA26
1xBet Djibouti Jusqu’à 300 000 DJF + 150 tours gratuits 1XMA26
1xBet Mauritanie Jusqu’à 67 500 MRU + 150 tours gratuits 1XMA26
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Autres promotions avec le code promo 1xBet

L’intérêt ne s’arrête pas au bonus de bienvenue. Une fois le compte actif, plusieurs promotions récurrentes prolongent l’avantage du code promo 1xbet gratuit et des offres régulières.

  • Hyperbonus : un multiplicateur sur les combinés, apprécié avec le code promo 1xbet crash sur les jeux rapides;
  • 1xTOTO : des grilles de pronostics accessibles via le code promo 1xbet toto;
  • Bonus d’anniversaire : un pari gratuit offert aux comptes actifs, associé au code promo 1xbet anniversaire;
  • Offres Telegram : des promotions diffusées sur la chaîne officielle, liées au code promo 1xbet telegram;
  • Pari sans risque : la mise remboursée en cas d’échec, une forme de code promo 1xbet paris gratuit.

Ces avantages évoluent avec le calendrier sportif et les grands rendez-vous comme la Coupe du Monde.

Code promo 1XMA26 : bonus sport par pays africain

Région Offre 1xBet Bonus de bienvenue disponible Code promo de 1xBet 2026
1xBet Maroc 200% jusqu’à 10 000 MAD 1XMA26
1xBet Tunisie 200% jusqu’à 600 TND 1XMA26
1xBet Algérie 200% jusqu’à 52 000 DZD 1XMA26
1xBet Burundi 200% jusqu’à 3 100 000 BIF 1XMA26
1xBet Cameroun 200% jusqu’à 169 000 XAF 1XMA26
1xBet Côte d’Ivoire 200% jusqu’à 169 000 XOF 1XMA26
1xBet Sénégal 200% jusqu’à 169 000 XOF 1XMA26
1xBet Burkina Faso 200% jusqu’à 208 000 XOF 1XMA26
1xBet Bénin 200% jusqu’à 325 000 XOF 1XMA26
1xBet Djibouti 200% jusqu’à 35 626 DJF 1XMA26
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Méthodes de paiement pour activer votre bonus

Le dépôt qui déclenche le code promo 1xbet se règle de plusieurs façons, toujours en dirhams. Le premier retrait, lui, ouvre une vérification d’identité.

Méthode Dépôt min. Retrait min. Délai de retrait
Visa / Mastercard 15 MAD 50 MAD 24 à 48 h
Virement (Attijari AWB) 15 MAD 50 MAD 2 à 5 jours
Skrill / Neteller 15 MAD 50 MAD 15 min à 24 h
Crypto (BTC, ETH, LTC) variable 50 MAD 15 min à 1 h
JIBI / DabaPay 15 MAD 50 MAD quelques minutes

Gardez votre CIN et un justificatif de domicile sous la main : la vérification n’intervient qu’une seule fois et sécurise vos retraits suivants.

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Le code promo 1xBet sur l’application mobile

Le code se comporte exactement de la même manière sur mobile que sur le site. Que vous passiez par l’application Android, l’app iOS ou la version mobile du navigateur, le champ « Code promo » se trouve au même endroit du formulaire.

Saisissez 1XMA26 avant le premier dépôt et le bonus s’applique à l’identique. L’application ajoute en prime des notifications sur les promotions à venir, pratique pour ne rien manquer.

Télécharger l’application 1xBet 🎁

Générateur de code promo 1xBet : attention aux arnaques

Une recherche revient souvent, celle du générateur de code promo 1xbet, censé produire des codes à l’infini. Disons-le franchement : cet outil n’existe pas. Les codes valides proviennent de partenaires officiels, tandis qu’un prétendu générateur ne fait qu’exposer vos données ou vous renvoyer vers des offres expirées.

Méfiez-vous de la même façon des pages qui promettent un code promo 1xbet gratuit sans le moindre dépôt : le bonus de bienvenue exige toujours un premier versement. Notre code 1XMA26 reste la voie fiable pour décrocher le bonus majoré.

À propos Mentions légales Politique de confidentialité Jeu responsable Contact

Code promo 1xBet : coupon mis à jour aujourd’hui

Code Promo
1XMA26

Questions fréquentes

Notre code 1XMA26 débloque l’offre majorée à 230%. C’est le code promo 1xbet maroc 2026 que nous recommandons pour le premier dépôt.
Oui, saisir le code ne coûte rien. Le code promo 1xbet gratuit augmente simplement votre bonus, sans frais additionnel.
Il n’est pas possible de changer son code promo 1xbet une fois le premier dépôt effectué. Renseignez le bon code dès l’inscription, la modification ultérieure n’étant pas prévue.
Oui, le code promo 1xbet casino s’applique au pack jusqu’à 16 000 MAD et 150 tours gratuits. Le choix entre sport et casino se fait à l’inscription.
Non, aucun générateur de code promo 1xbet ne fonctionne réellement. Utilisez uniquement un code fourni par un partenaire officiel comme le nôtre.
Oui, le 1xbet code promo maroc s’active aussi bien sur l’application que sur le site. Le champ dédié apparaît dans le formulaire d’inscription.

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