Code Promo 1xBet Maroc : 1XMA26 [Octobre 2026]

Un bon départ sur la plateforme dépend du code saisi à l’inscription. Notre code promo 1xBet, 1XMA26, se renseigne dès la création du compte et porte votre bonus de bienvenue jusqu’à 230 % sur le premier dépôt, soit jusqu’à 20 800 MAD. Quelques secondes suffisent pour l’activer, à condition de le saisir avant de déposer.

Voici concrètement ce que débloque le code promo 1xBet Maroc : comment l’activer sans faux pas et quelles conditions remplir pour convertir le bonus en gains retirables. Tout est calculé en dirhams, ce qui écarte les surprises de conversion.