Code Promo 1xBet Maroc : 1XMA26 [Octobre 2026]
Un bon départ sur la plateforme dépend du code saisi à l’inscription. Notre code promo 1xBet, 1XMA26, se renseigne dès la création du compte et porte votre bonus de bienvenue jusqu’à 230 % sur le premier dépôt, soit jusqu’à 20 800 MAD. Quelques secondes suffisent pour l’activer, à condition de le saisir avant de déposer.
Voici concrètement ce que débloque le code promo 1xBet Maroc : comment l’activer sans faux pas et quelles conditions remplir pour convertir le bonus en gains retirables. Tout est calculé en dirhams, ce qui écarte les surprises de conversion.
Utilisez ce code pour débloquer votre bonus de bienvenue : 1XMA26
Table des matières
Qu’est-ce que le code promo 1xBet et à quoi sert-il
Un code promo 1xbet est une suite de caractères saisie à la création du compte. Elle relie votre inscription à une offre précise et relève le bonus standard : sans code, le pourcentage appliqué reste plus bas. Le nôtre, 1XMA26, figure parmi les codes valides pour le Maroc en 2026 et vise le bonus de bienvenue le plus généreux.
Dans les faits, le promo code 1xbet agit uniquement sur votre premier dépôt. Il ne coûte rien, ne s’ajoute qu’une seule fois, et reste réservé aux nouveaux comptes. Un code promo 1xbet 2026 déjà utilisé sur un compte existant ne sera pas accepté une seconde fois.
Un seul code active en réalité plusieurs avantages sur le compte :
- un bonus de bienvenue majoré jusqu’à 230% au lieu du taux standard;
- le libre choix entre l’offre sportive et le pack casino;
- l’accès aux 150 tours gratuits rattachés au volet casino;
- l’éligibilité aux promotions régulières réservées aux comptes actifs.
Bonus de bienvenue avec le code promo 1xBet Maroc
Notre offre de bienvenue se décline dans deux directions, sport ou casino, et le choix se fait au moment de l’inscription. Le dépôt minimum pour l’activer s’élève à 15 MAD, et le crédit atterrit automatiquement sur le compte bonus.
Le meilleur code promo 1xbet ne remplace pas une gestion réfléchie : le bonus se libère par des mises, jamais d’un simple clic. Les conditions exactes sont détaillées un peu plus bas.
Comment activer le code promo 1xBet
L’activation tient en quelques gestes, à condition d’entrer le code avant le premier dépôt. Passé cette étape, l’ajout devient impossible.
Voici la marche à suivre pour utiliser le code promo 1xbet dès l’inscription :
- Inscription : ouvrez le formulaire via le bouton situé en haut à droite du site;
- Devise : sélectionnez le Maroc puis le dirham (MAD) comme monnaie;
- Code : saisissez 1XMA26 dans le champ « Code promo »;
- Offre : cochez la participation aux bonus et choisissez sport ou casino;
- Dépôt : versez au moins 15 MAD pour créditer le bonus.
L’oubli le plus fréquent concerne la case de participation aux offres : sans elle, le bonus n’arrive pas, même avec un code valide.
Conditions de mise du bonus 1xBet
Un bonus crédité n’est pas encore un bonus retirable : il faut d’abord satisfaire les conditions de mise, distinctes selon le volet retenu.
- Paris sportifs : rejouer le bonus en combinés d’au moins trois sélections, chacune cotée à 1,40 minimum;
- Délai sportif : 30 jours à compter du crédit pour remplir la condition;
- Casino : mise totale de x35 sur chaque palier du pack;
- Délai casino : sept jours accordés par palier.
Suivez l’avancement dans la rubrique « Mes bonus » de votre compte pour ne rien laisser expirer. Un bonus non misé dans les temps est retiré automatiquement, sans report possible.
Code promo 1xBet casino et tours gratuits
Les amateurs de machines à sous trouvent aussi leur compte. Le code promo 1xbet casino ouvre un pack de bienvenue réparti sur quatre dépôts, accompagné de 150 tours gratuits.
- Premier dépôt : première part du bonus casino créditée aussitôt;
- Deuxième au quatrième dépôt : suite du pack, chaque palier devant être misé avant le suivant;
- Tours gratuits : distribués progressivement sur des titres éligibles;
- Validité : sept jours par palier pour boucler le wagering.
Les gains issus des tours gratuits obéissent aux mêmes conditions de mise que le bonus principal.
Code promo 1XMA26 : bonus casino et tours gratuits en Afrique
|Région
|Offre 1xBet Bonus casino disponible
|Code promo de 1xBet 2026
|1xBet Maroc
|Jusqu’à 20 800 MAD + 300 tours gratuits
|1XMA26
|1xBet Tunisie
|Jusqu’à 5 058 TND + 150 tours gratuits
|1XMA26
|1xBet Algérie
|Jusqu’à 400 000 DZD + 150 tours gratuits
|1XMA26
|1xBet Djibouti
|Jusqu’à 300 000 DJF + 150 tours gratuits
|1XMA26
|1xBet Mauritanie
|Jusqu’à 67 500 MRU + 150 tours gratuits
|1XMA26
Autres promotions avec le code promo 1xBet
L’intérêt ne s’arrête pas au bonus de bienvenue. Une fois le compte actif, plusieurs promotions récurrentes prolongent l’avantage du code promo 1xbet gratuit et des offres régulières.
- Hyperbonus : un multiplicateur sur les combinés, apprécié avec le code promo 1xbet crash sur les jeux rapides;
- 1xTOTO : des grilles de pronostics accessibles via le code promo 1xbet toto;
- Bonus d’anniversaire : un pari gratuit offert aux comptes actifs, associé au code promo 1xbet anniversaire;
- Offres Telegram : des promotions diffusées sur la chaîne officielle, liées au code promo 1xbet telegram;
- Pari sans risque : la mise remboursée en cas d’échec, une forme de code promo 1xbet paris gratuit.
Ces avantages évoluent avec le calendrier sportif et les grands rendez-vous comme la Coupe du Monde.
Code promo 1XMA26 : bonus sport par pays africain
|Région
|Offre 1xBet Bonus de bienvenue disponible
|Code promo de 1xBet 2026
|1xBet Maroc
|200% jusqu’à 10 000 MAD
|1XMA26
|1xBet Tunisie
|200% jusqu’à 600 TND
|1XMA26
|1xBet Algérie
|200% jusqu’à 52 000 DZD
|1XMA26
|1xBet Burundi
|200% jusqu’à 3 100 000 BIF
|1XMA26
|1xBet Cameroun
|200% jusqu’à 169 000 XAF
|1XMA26
|1xBet Côte d’Ivoire
|200% jusqu’à 169 000 XOF
|1XMA26
|1xBet Sénégal
|200% jusqu’à 169 000 XOF
|1XMA26
|1xBet Burkina Faso
|200% jusqu’à 208 000 XOF
|1XMA26
|1xBet Bénin
|200% jusqu’à 325 000 XOF
|1XMA26
|1xBet Djibouti
|200% jusqu’à 35 626 DJF
|1XMA26
Méthodes de paiement pour activer votre bonus
Le dépôt qui déclenche le code promo 1xbet se règle de plusieurs façons, toujours en dirhams. Le premier retrait, lui, ouvre une vérification d’identité.
|Méthode
|Dépôt min.
|Retrait min.
|Délai de retrait
|Visa / Mastercard
|15 MAD
|50 MAD
|24 à 48 h
|Virement (Attijari AWB)
|15 MAD
|50 MAD
|2 à 5 jours
|Skrill / Neteller
|15 MAD
|50 MAD
|15 min à 24 h
|Crypto (BTC, ETH, LTC)
|variable
|50 MAD
|15 min à 1 h
|JIBI / DabaPay
|15 MAD
|50 MAD
|quelques minutes
Gardez votre CIN et un justificatif de domicile sous la main : la vérification n’intervient qu’une seule fois et sécurise vos retraits suivants.
Le code promo 1xBet sur l’application mobile
Le code se comporte exactement de la même manière sur mobile que sur le site. Que vous passiez par l’application Android, l’app iOS ou la version mobile du navigateur, le champ « Code promo » se trouve au même endroit du formulaire.
Saisissez 1XMA26 avant le premier dépôt et le bonus s’applique à l’identique. L’application ajoute en prime des notifications sur les promotions à venir, pratique pour ne rien manquer.
Générateur de code promo 1xBet : attention aux arnaques
Une recherche revient souvent, celle du générateur de code promo 1xbet, censé produire des codes à l’infini. Disons-le franchement : cet outil n’existe pas. Les codes valides proviennent de partenaires officiels, tandis qu’un prétendu générateur ne fait qu’exposer vos données ou vous renvoyer vers des offres expirées.
Méfiez-vous de la même façon des pages qui promettent un code promo 1xbet gratuit sans le moindre dépôt : le bonus de bienvenue exige toujours un premier versement. Notre code 1XMA26 reste la voie fiable pour décrocher le bonus majoré.
Code promo 1xBet : coupon mis à jour aujourd’hui
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